В МОК исключили возможность повторного переноса летней Олимпиады в Токио

На данный момент в связи с коронавирусом в Токио и еще нескольких префектурах Японии действует режим ЧС. По данным Kyodo, в столице Японии зафиксировано почти 90 тыс. случаев заражения при том, что во всей стране — более 340 тыс. случаев, из которых в 4,7 тыс. случаях пациенты с COVID-19 скончались.