В МОК исключили возможность повторного переноса летней Олимпиады в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует вновь переносить летние Олимпийские игры в Токио, однако в связи с эпидемиологической обстановкой в мире не исключает возможности их проведения без зрителей из других стран. Об этом в интервью агентству Kyodo рассказал член МОК Дик Паунд.
«Я думаю, что МОК и организаторы полны решимости провести игры, если это вообще возможно», — сообщил он. «На данный момент планы (провести Олимпиаду. — прим. ред.) существуют. Все признаки указывают на то, что мы должны идти вперед. Нет причин, по которым игры не могут состояться», — добавил собеседник агентства.
Шансы проведения Олимпиады в этом году сам Паунд оценил как «очень, очень хорошие». При этом, комментируя возможность присутствия там зрителей из-за рубежа, он заявил, что это необязательно, хоть наличие фанатов было бы и «приятно».
Паунд также допустил отмену эстафеты Олимпийского огня, которая должна начаться 25 марта. Однако он выразил надежду, что данное решение не будет принято и мероприятие состоится при соблюдении требований социального дистанцирования.
На данный момент в связи с коронавирусом в Токио и еще нескольких префектурах Японии действует режим ЧС. По данным Kyodo, в столице Японии зафиксировано почти 90 тыс. случаев заражения при том, что во всей стране — более 340 тыс. случаев, из которых в 4,7 тыс. случаях пациенты с COVID-19 скончались.
Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г. В связи с пандемией коронавируса ее решили перенести на год, на период с 23 июля по 8 августа 2021 г., сохранив при этом название «Токио-2020».