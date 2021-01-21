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В МОК исключили возможность повторного переноса летней Олимпиады в Токио

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Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует вновь переносить летние Олимпийские игры в Токио, однако в связи с эпидемиологической обстановкой в мире не исключает возможности их проведения без зрителей из других стран. Об этом в интервью агентству Kyodo рассказал член МОК Дик Паунд.

«Я думаю, что МОК и организаторы полны решимости провести игры, если это вообще возможно», — сообщил он. «На данный момент планы (провести Олимпиаду. — прим. ред.) существуют. Все признаки указывают на то, что мы должны идти вперед. Нет причин, по которым игры не могут состояться», — добавил собеседник агентства.

Шансы проведения Олимпиады в этом году сам Паунд оценил как «очень, очень хорошие». При этом, комментируя возможность присутствия там зрителей из-за рубежа, он заявил, что это необязательно, хоть наличие фанатов было бы и «приятно».

Паунд также допустил отмену эстафеты Олимпийского огня, которая должна начаться 25 марта. Однако он выразил надежду, что данное решение не будет принято и мероприятие состоится при соблюдении требований социального дистанцирования.

На данный момент в связи с коронавирусом в Токио и еще нескольких префектурах Японии действует режим ЧС. По данным Kyodo, в столице Японии зафиксировано почти 90 тыс. случаев заражения при том, что во всей стране — более 340 тыс. случаев, из которых в 4,7 тыс. случаях пациенты с COVID-19 скончались.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г. В связи с пандемией коронавируса ее решили перенести на год, на период с 23 июля по 8 августа 2021 г., сохранив при этом название «Токио-2020».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных