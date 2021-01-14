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Спортсмены предложили заменить гимн России «Катюшей» на Олимпиаде

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Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать на Олимпиаде вместо гимна России песню «Катюша», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии спортсменов ОКР, олимпийскую чемпионку по фехтованию на саблях Софью Великую.

«Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на "Катюше". Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети», – сказала Великая журналистам.

В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом, они не будут выступать под российским флагом до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России.

Очередной допинговый скандал разразился в начале этого года после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Отдел расследований WADA выявил, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 

Ранее по теме: Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до конца 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных