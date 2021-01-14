Спортсмены предложили заменить гимн России «Катюшей» на Олимпиаде
Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать на Олимпиаде вместо гимна России песню «Катюша», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии спортсменов ОКР, олимпийскую чемпионку по фехтованию на саблях Софью Великую.
«Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на "Катюше". Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети», – сказала Великая журналистам.
В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом, они не будут выступать под российским флагом до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России.
Очередной допинговый скандал разразился в начале этого года после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Отдел расследований WADA выявил, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции.