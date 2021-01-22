В «Роскосмосе» назвали срок запуска российского модуля «Наука» для МКС

«Могут быть различные отклонения в испытаниях. После пуска модуля, после его стыковки тоже запланированы довольно серьезные процедуры, семь или восемь выходов в открытый космос для того, чтобы этот модуль интегрировать в состав станции международной», — сказал Соловьев. Он уточнил, что для «Науки» нужно будет подготовить электрические цепи МКС, проложить связующие кабели по внешней оболочке станции, чтобы «не загромождать» внутренность российского модуля.