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В «Роскосмосе» назвали срок запуска российского модуля «Наука» для МКС

Ведомости

Российский модуль «Наука», запуск которого к МКС откладывается уже более 13 лет, пристыкуется к Международной космической станции (МКС) летом этого года. Об этом заявил руководитель российского сегмента МКС, заместитель главы РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев.

«Модуль "Наука" в конце прошлого года был отправлен на космодром "Байконур". Там проходит определенный набор испытаний. Сейчас у нас в программе пусков летом запланирован пуск этого модуля», — заявил Соловьев в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что до пуска модуля нужно проделать «много всяких операций», и точной даты он пока дать не может.

«Могут быть различные отклонения в испытаниях. После пуска модуля, после его стыковки тоже запланированы довольно серьезные процедуры, семь или восемь выходов в открытый космос для того, чтобы этот модуль интегрировать в состав станции международной», — сказал Соловьев. Он уточнил, что для «Науки» нужно будет подготовить электрические цепи МКС, проложить связующие кабели по внешней оболочке станции, чтобы «не загромождать» внутренность российского модуля.

Ранее в «Роскосмосе» называли датой отправки «Науки» на орбиту апрель-май 2021 г.

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» стартовой массой в 20,3 т должен был отправиться к МКС еще в 2007 г., но его запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле, и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту.

Планируется, что модуль «Наука» вместе с еще одним новым модулем российского сегмента МКС «НЭМ» (Научно-энергетическим модулем) после окончания работы международной станции станет основой для первой за 20 лет отечественной станции. Российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена в 2000 г.

МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран., в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.

Ранее по теме: На МКС вновь отказала система подачи кислорода
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных