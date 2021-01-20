На МКС вновь отказала система подачи кислорода
Система подачи кислорода «Электрон-ВМ» вновь отказала на Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Сергея Рыжикова.
«В 15:19 (18:18 мск) прошла информация об отказе «Электрона»», — сказал Рыжиков специалисту Центра управления полетами (ЦУП).
Ранее сегодня Рыжиков сообщил, что на МКС отказала система кондиционирования воздуха.
«Электрон-ВМ» разработан в «НИИхиммаш» и предназначен для подачи кислорода экипажу МКС. Система вырабатывает до 160 литров кислорода в час и дополнительно до 302 литров водорода в час. 15 октября 2020 года в работе системы произошел первый сбой с 2010 года. После ремонтных работ она снова вышла из строя в декабре.