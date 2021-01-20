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На МКС вновь отказала система подачи кислорода

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Система подачи кислорода «Электрон-ВМ» вновь отказала на Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Сергея Рыжикова.

«В 15:19 (18:18 мск) прошла информация об отказе «Электрона»», — сказал Рыжиков специалисту Центра управления полетами (ЦУП).

Ранее сегодня Рыжиков сообщил, что на МКС отказала система кондиционирования воздуха.

«Электрон-ВМ» разработан в «НИИхиммаш» и предназначен для подачи кислорода экипажу МКС. Система вырабатывает до 160 литров кислорода в час и дополнительно до 302 литров водорода в час. 15 октября 2020 года в работе системы произошел первый сбой с 2010 года. После ремонтных работ она снова вышла из строя в декабре. 

Ранее по теме: В «Энергии» предупредили о выходе из строя большей части МКС после 2025 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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