На МКС вновь отказала система подачи кислорода

«Электрон-ВМ» разработан в «НИИхиммаш» и предназначен для подачи кислорода экипажу МКС. Система вырабатывает до 160 литров кислорода в час и дополнительно до 302 литров водорода в час. 15 октября 2020 года в работе системы произошел первый сбой с 2010 года. После ремонтных работ она снова вышла из строя в декабре.