В «Энергии» предупредили о выходе из строя большей части МКС после 2025 года

МКС функционирует уже больше 20 лет. Ее эксплуатируют 14 стран, в том числе Россия, США, Канада, Япония и несколько членов ЕС. Первый модуль «Заря» был запущен Россией в 1998 г. К 2010 г. сборка станции в основных конструкциях была завершена. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г. Россия планирует в 2021 г. пристыковать к МКС модуль «Наука», который вместе с модулем «НЭМ» после окончания работы международной станции станет основой для первой за 20 лет собственной станции. Российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена в 2000 г.