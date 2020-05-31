Кто упал с батута

Кто упал с батутаРоссийский космос получил очень эффективного конкурента
Успешный запуск частной компанией Илона Маска двух американских астронавтов – Боба Бенкена и Дага Херли на орбиту Земли и доставка их на Международную космическую станцию (МКС) 31 мая 2020 г. знаменует начало новой эры пилотируемых космических полетов и ставит вопрос об эффективности отечественной космической отрасли.
Американцы в нулевых либерализовали космическую отрасль – допустили к ней частные компании. В 2019 г. космический рынок, по данным Space Foundation, достиг $414,75 млрд, из которых на коммерческие продукты и сервисы приходится более половины.
Государственными оставались только пилотируемые полеты в космос – у Китая и России, которая на своих «Союзах» одна доставляла на МКС очередные экипажи. США в 2011 г. закрыли программу Space Shuttle за ее неэффективностью.