Год космонавтики Дмитрия Рогозина

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Максим Стулов / Ведомости

За последний год «Роскосмос» не раз становился объектом критики, и не только за падение ракеты, брак в разгонном блоке и нецелевое расходование бюджетных средств. «Роскосмос» часто попадал в новости благодаря экстравагантным заявлениям и решениям своего главы Дмитрия Рогозина, назначенного гендиректором госкорпорации в мае 2018 г. За этот год он отметился шутками про «полетим на Луну и проверим, были ли там американцы», идеей переименования будущего космического корабля «Федерация» на «имя не как у девочки», предложением испытывать космическую технику на ее разработчиках и проектом нового офиса «Роскосмоса» в виде ракеты. Всё это – на фоне продолжающегося кризиса отечественной космической отрасли: проблем с качеством продукции, задержек в развитии перспективной техники, аварий и многомиллиардных долгов предприятий. Но дело не только в Рогозине: серьезные проблемы нашей космонавтики вызваны в том числе действиями его прямого руководства, и повлиять на это глава «Роскосмоса» не в состоянии.

Отрасль шла к этому несколько лет. В 2000-е «Роскосмос» (тогда еще Федеральное космическое агентство) управлялся профессионалами-ракетчиками, но варился в собственном соку, накапливая внутренние проблемы: старение управленческих кадров, кумовство, коррупцию, низкую производительность труда. Отрасль в значительной степени сохраняла советскую еще структуру, которая серьезно деградировала, но сберегла ключевые технологии. Стратегическая роль космонавтики и немалые доходы от иностранных контрактов позволяли поддерживать набранный темп работы. Россия держала первенство в запусках ракет, космонавты летали, и власть к «Роскосмосу» относились по принципу «работает – не трогай».