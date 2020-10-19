Экипаж МКС загерметизировал место утечки воздуха временными средствами

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 г. За год ее скорость выросла в пять раз, поэтому экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолировался в российском сегменте станции, пишут «РИА Новости». При этом в НАСА заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов.