Экипаж МКС загерметизировал место утечки воздуха временными средствами
Экипаж Международной космической станции (МКС) загерметизировал временными средствами место утечки воздуха в российском модуле «Звезда», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
«Экипаж МКС загерметизировал место утечки атмосферы на станции временными средствами, находящимися на борту МКС», — рассказали в пресс-службе.
Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 г. За год ее скорость выросла в пять раз, поэтому экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолировался в российском сегменте станции, пишут «РИА Новости». При этом в НАСА заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов.
В конце августа «Роскосмос» заявил, что утечка произошла в американском сегменте станции. О том, что она находится в российском модуле «Звезда», ведомство сообщило спустя месяц, отметив, что она не опасна.
16 октября «РИА Новости» сообщили, что после заклейки места утечки пленкой воздух из российского модуля МКС стал утекать в два раза медленнее. Ранее космонавты использовали для поиска места утечки воздуха чайный пакетик и пробовали заклеить повреждение скотчем.