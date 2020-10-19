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Экипаж МКС загерметизировал место утечки воздуха временными средствами

Ведомости

Экипаж Международной космической станции (МКС) загерметизировал временными средствами место утечки воздуха в российском модуле «Звезда», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Экипаж МКС загерметизировал место утечки атмосферы на станции временными средствами, находящимися на борту МКС», — рассказали в пресс-службе.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 г. За год ее скорость выросла в пять раз, поэтому экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолировался в российском сегменте станции, пишут «РИА Новости». При этом в НАСА заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов.

В конце августа «Роскосмос» заявил, что утечка произошла в американском сегменте станции. О том, что она находится в российском модуле «Звезда», ведомство сообщило спустя месяц, отметив, что она не опасна.

16 октября «РИА Новости» сообщили, что после заклейки места утечки пленкой воздух из российского модуля МКС стал утекать в два раза медленнее. Ранее космонавты использовали для поиска места утечки воздуха чайный пакетик и пробовали заклеить повреждение скотчем.

Ранее по теме: Космонавты рассказали о работе МКС после заклейки места утечки воздуха пленкой

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных