Космонавты рассказали о работе МКС после заклейки места утечки воздуха пленкой

Космонавт Анатолий Иванишин сообщил Центру управления полетами, что скорость утечки составляет примерно до 4 мм в час после 7-9 мм в час ранее. Она снизилась после того, как Иванишин и его коллега Иван Вагнер нашли отверстие с помощью чайного пакетика, оклеили его пленкой и кусочками поролона и закрыли люк в протекающий отсек. Ранее космонавты пытались использовать для поиска утечки ватные тампоны. Они также пробовали заклеить сварочные швы в промежуточной камере модуля «Звезда» скотчем, однако это не помогло.