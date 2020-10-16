Космонавты рассказали о работе МКС после заклейки места утечки воздуха пленкой
Воздух из российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) стал утекать в два раза медленнее после того, как астронавты закрыли трещину пленкой, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на транслируемые НАСА переговоры экипажа с Землей.
Космонавт Анатолий Иванишин сообщил Центру управления полетами, что скорость утечки составляет примерно до 4 мм в час после 7-9 мм в час ранее. Она снизилась после того, как Иванишин и его коллега Иван Вагнер нашли отверстие с помощью чайного пакетика, оклеили его пленкой и кусочками поролона и закрыли люк в протекающий отсек. Ранее космонавты пытались использовать для поиска утечки ватные тампоны. Они также пробовали заклеить сварочные швы в промежуточной камере модуля «Звезда» скотчем, однако это не помогло.
Теперь астронавты хотят использовать для устранения утечки более твердые заплатки. Их они намерены взять у американских партнеров по МКС. «Давление продолжает падать, но уже не так быстро. Может быть, мы можем попробовать более твердые заплатки, которые есть у наших партнеров», — приводит агентство слова Иванишина.
Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 г. За год ее скорость выросла в пять раз, поэтому экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолировался в российском сегменте станции, пишут «РИА Новости». При этом в НАСА заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов.
В конце августа «Роскосмос» заявил, что утечка произошла в американском сегменте станции. О том, что она находится в российском модуле «Звезда», ведомство сообщило спустя месяц, отметив, что она не опасна.