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В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода

Ведомости

Система получения кислорода в российском сегменте Международной космической станции вышла из строя, сообщили со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслируются NASA.

Речь идет о системе «Электрон-ВМ», которая установлена в российском модуле «Звезда». Агентство отметило, что на космической станции на такой случай есть запасы кислорода.

14 октября Роскосмос сообщил, что транспортный корабль «Союз МС-17» с космонавтами за рекордное время долетел до МКС – 3 ч 3 мин. Экипаж состоит из трех человек — российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Космонавты проведут на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

Ранее по теме: «Союз» с новым экипажем долетел до МКС за рекордное время

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных