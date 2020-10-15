В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода

14 октября Роскосмос сообщил, что транспортный корабль «Союз МС-17» с космонавтами за рекордное время долетел до МКС – 3 ч 3 мин. Экипаж состоит из трех человек — российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Космонавты проведут на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.