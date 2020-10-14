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«Союз» с новым экипажем долетел до МКС за рекордное время

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Корабль «Союз МС-17» с экипажем МКС-64 пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС) спустя 3 часа и 3 минуты после вылета, говрится на сайте «Роскосмоса». «Союз» стал первым в мире кораблем, который пристыковался к МКС после всего двух витков вокруг Земли. Также российский корабль поставил рекорд по полетам к МКС – общее время от запуска до стыковки составило 3 ч 3 мин. Предыдущий рекорд установил грузовой корабль «Прогресс МС-15» — 3 ч 18 мин.

В Роскосмосе рассказали, что сейчас космонавты готовятся к открытию люков и снимают скафандры. Переходные люки между кораблем и МКС планируется открыть в 13:45 мск. В экипаж «Союза» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Космонавты проведут на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Рыжиков рассказывал, что его команда доставит на МКС оборудование для поиска утечки воздуха, которую на станции выявили в августе и не смогли до сих пор локализовать и перекрыть. Также они собирались привезти на МКС герметик, писал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных