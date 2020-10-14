«Союз» с новым экипажем долетел до МКС за рекордное время
Корабль «Союз МС-17» с экипажем МКС-64 пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС) спустя 3 часа и 3 минуты после вылета, говрится на сайте «Роскосмоса». «Союз» стал первым в мире кораблем, который пристыковался к МКС после всего двух витков вокруг Земли. Также российский корабль поставил рекорд по полетам к МКС – общее время от запуска до стыковки составило 3 ч 3 мин. Предыдущий рекорд установил грузовой корабль «Прогресс МС-15» — 3 ч 18 мин.
В Роскосмосе рассказали, что сейчас космонавты готовятся к открытию люков и снимают скафандры. Переходные люки между кораблем и МКС планируется открыть в 13:45 мск. В экипаж «Союза» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
Космонавты проведут на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Рыжиков рассказывал, что его команда доставит на МКС оборудование для поиска утечки воздуха, которую на станции выявили в августе и не смогли до сих пор локализовать и перекрыть. Также они собирались привезти на МКС герметик, писал «Интерфакс».