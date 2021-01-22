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Пресс-секретаря Навального арестовали на девять суток за призыв к несогласованным акциям

Ведомости

Савеловский суд Москвы арестовал на девять суток пресс-секретаря основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального  - Киру Ярмыш за призывы участвовать в не санкционированном властями митинге 23 января. Об этом Ярмыш написала у себя в Twitter. 

Ранее Ярмыш записала видеообращение, в котором призвала россиян выйти на несогласованные акции в поддержку Навального, арестованного на 30 суток по делу «Ив Роше. После видеообращения ее задержали сотрудники полиции, ночь Ярмыш провела в ОВД Даниловский. Кроме Ярмыш ранее были задержаны юрист ФБК Любовь Соболь и директор ФБК Иван Жданов.

ФБК анонсировал акции протеста в связи с тем, что Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда, проходившего прямо в отделе полиции, его арестовали до 15 февраля.

Об аресте ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря Навального объявили в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, условно осужденный на 3,5 лет по делу «Ив Роше», должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, будучи в Германии, таким образом создавая условия для изменения условного срока на реальный. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите», где он проходил лечение, его выписали еще 23 сентября, после чего ему стали присылать вызовы в инспекцию.

Ранее по теме: Песков прокомментировал призывы к участию в акциях в поддержку Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных