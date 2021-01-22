Песков прокомментировал призывы к участию в акциях в поддержку Навального
В Кремле считают недопустимыми организацию и призывы к участию в незаконных мероприятиях 23 января, анонсированных Фондом борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) в поддержку своего задержанного основателя Алексея Навального. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона. Позиция [Кремля] может быть только одна — позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирование участия в этих акциях детей», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что площадки соцсетей [вроде ТикТока] «очевидно используются для призывов к участию в незаконных акциях». «В этом плане безусловно абсолютно оправданно звучат предупреждения, например, Роскомнадзора о том, что за подобные действия эти соцсети будут штрафоваться», — сказал Песков.
По его словам, «как таковой акции нет». «Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны и хорошо понятны правоохранительным органам. И принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов», — заключил пресс-секретарь президента.
Ранее Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января. Также накануне о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц предупредил Роскомнадзор, вынеся предупреждения ряду соцсетей. МВД пообещало призывать к отнесенности за призывы к участию в акциях 23 января, а Генпрокуратура вынесла несколько десятков соответствующих предупреждений.
ФБК анонсировал акции протеста по всей России в связи с тем, что основатель организации Алексей Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда, проходившего прямо в отделе полиции, его арестовали до 15 февраля.
Об аресте ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря Навального объявили в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, условно осужденный на 3,5 лет по делу «Ив Роше», должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, будучи в Германии, таким образом создавая условия для изменения условного срока на реальный. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите», где он проходил лечение, его выписали еще 23 сентября, после чего ему стали присылать вызовы в инспекцию.