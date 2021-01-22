Словакия начала переговоры о проведении ЧМ по хоккею вместо Белоруссии
Словацкий союз хоккея начал переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) о проведении Чемпионата мира 2021 г. в Братиславе, сообщает «РИА Новости». Ранее турнир планировалось провести в Белоруссии.
«Международная федерация хоккея и Словацкий союз хоккея на льду начали переговоры о проведении в Братиславе матчей одной из групп чемпионата мира, которые ранее планировалось провести в Минске. Идет подготовка документации и рассмотрение бюджета, но пока еще ничего точно не определено», — сказал Яношик. По его словам, окончательное решение должен принять совет IIHF.
18 января IIHF лишила Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 г. из-за вопросов безопасности, в частности, в связи с политическим кризисом в Белоруссии. Он начался после проведения выборов президента страны в августе 2020 г. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста, которые продолжаются до сих пор.