Словакия начала переговоры о проведении ЧМ по хоккею вместо Белоруссии

18 января IIHF лишила Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 г. из-за вопросов безопасности, в частности, в связи с политическим кризисом в Белоруссии. Он начался после проведения выборов президента страны в августе 2020 г. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста, которые продолжаются до сих пор.