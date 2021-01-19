Белоруссии выплатят компенсацию за лишение права провести ЧМ по хоккею
Белоруссия получит компенсацию от Международной федерации хоккея на льду (IIHF) за лишение права провести Чемпионат мира по хоккею в 2021 г. в Минске, заявил изданию Sport.cz член совета IIHF Петр Бржиза.
«Компенсации белорусским организаторам точно описаны в договорах. Мы ждем отчета и анализа из офиса генерального секретаря IIHF (Хорста Лихтера. — прим. ред.) , который определит все издержки и последствия этого решения [о переносе ЧМ из Минска] в ближайшие недели», — сказал Бржиза. Он отметил, что точная сумма выплат Белоруссии также не определена, кроме того, нужно искать источники финансирования мероприятия на новом месте.
«Генеральный секретарь теперь будет очень интенсивно работать, чтобы представить три реалистичных варианта финансирования», — сказал Бржиза. По его словам, сейчас федерация выбирает между Латвией, Данией и Словакией.
Накануне IIHF лишила Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 г. из-за вопросов безопасности, в частности, в связи с политическим кризисом в Белоруссии. Он начался после проведения выборов президента страны в августе 2020 г. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста, которые продолжаются до сих пор.
Страны Евросоюза, Великобритания и США не признали легитимность правления Лукашенко. Они ввели санкции против него и десятков белорусских должностных лиц, а также связанных с ними организаций и компаний.