Кипр открывает въезд для туристов из всех стран с 1 марта

По словам чиновника, все страны будут разделены на три категории по цветам в зависимости от эпидемиологической обстановки. Граждане тех, что окажутся в «зеленой» зоне, смогут не проходить тестирование на коронавирус по прибытии на Кипр. Люди, въезжающие из государств «оранжевой» зоны, будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19 перед посадкой в самолет. Жителям стран из «красной» зоны, в которую попала Россия, необходимо пройти тестирование и перед полетом, и после прибытия на место.