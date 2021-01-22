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Кипр открывает въезд для туристов из всех стран с 1 марта

Ведомости

Кипр открывает границы для туристов из всех стран мира с 1 марта 2021 г., сообщил замминистра туризма страны Саввас Пердиос. Об этом он заявил государственному телеканалу CyBC, сообщает туристический портал «Турпром».

«Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19», — сказал он.

По словам чиновника, все страны будут разделены на три категории по цветам в зависимости от эпидемиологической обстановки. Граждане тех, что окажутся в «зеленой» зоне, смогут не проходить тестирование на коронавирус по прибытии на Кипр. Люди, въезжающие из государств «оранжевой» зоны, будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19 перед посадкой в самолет. Жителям стран из «красной» зоны, в которую попала Россия, необходимо пройти тестирование и перед полетом, и после прибытия на место.

Кипр запретил иностранцам въезжать в страну в середине марта прошлого года. Решение было обусловлено распространением в мире коронавирусной инфекции, о пандемии которой Всемирная организация здравоохранения заявила 11 марта 2020 г. 

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время коронавирус обнаружили у 29,6 тыс. жителей Кипра. Из них 178 умерли в результате заражения. Максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован в стране 29 декабря 2020 г. — 907 случаев. 21 января вирус нашли у 164 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных