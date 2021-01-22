Сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины
Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела по факту схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», в результате чего погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», – говорится в сообщении. Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.
По предварительной версии следствия, в 2018 г. подозреваемый проверил, используется ли земельный участок в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором 45-летний мужчина незаконно возвел жилой дом. По итогам проверки главный специалист подписал акт, согласно которому участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества. 8 января 2021 г. дом был разрушен снежной лавиной.
Кроме того, в рамках дела предъявлено обвинение двоим оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска. Еще одному оперативному дежурному обвинение будет предъявлено в ближайшее время, рассказали в ведомстве.
9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная лавина. Погибли три человека – 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Позже следователи выяснили, что 30 декабря 2020 г. специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону предупредили об опасности схода снежных лавин в горных районах Красноярского края с 31 декабря по 11 января. Они также составили перечень рекомендуемых превентивных мероприятий для органов местного самоуправления. Специалисты направили прогноз в ЕДДС, однако оперативный дежурный не включил его в оперативную сводку. В результате население и органы власти не были оповещены о возможности схода снежных лавин. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье о халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ).