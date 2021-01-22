Сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины

Позже следователи выяснили, что 30 декабря 2020 г. специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону предупредили об опасности схода снежных лавин в горных районах Красноярского края с 31 декабря по 11 января. Они также составили перечень рекомендуемых превентивных мероприятий для органов местного самоуправления. Специалисты направили прогноз в ЕДДС, однако оперативный дежурный не включил его в оперативную сводку. В результате население и органы власти не были оповещены о возможности схода снежных лавин. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье о халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ).