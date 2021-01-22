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Сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины

Ведомости

Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела по факту схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», в результате чего погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», – говорится в сообщении. Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. 

По предварительной версии следствия, в 2018 г. подозреваемый проверил, используется ли земельный участок в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором 45-летний мужчина незаконно возвел жилой дом. По итогам проверки главный специалист подписал акт, согласно которому участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества. 8 января 2021 г. дом был разрушен снежной лавиной.

Кроме того, в рамках дела предъявлено обвинение двоим оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска. Еще одному оперативному дежурному обвинение будет предъявлено в ближайшее время, рассказали в ведомстве.

9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная лавина. Погибли три человека – 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Позже следователи выяснили, что 30 декабря 2020 г. специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону предупредили об опасности схода снежных лавин в горных районах Красноярского края с 31 декабря по 11 января. Они также составили перечень рекомендуемых превентивных мероприятий для органов местного самоуправления. Специалисты направили прогноз в ЕДДС, однако оперативный дежурный не включил его в оперативную сводку. В результате население и органы власти не были оповещены о возможности схода снежных лавин. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье о халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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