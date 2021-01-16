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СК задержал начальника управления ГО и ЧС после схода лавины в Норильске

Ведомости

Сотрудники Следственного комитета задержали начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска по делу о гибели людей при сходе лавины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие считает, что подозреваемый не выполнял в должной мере свои обязанности и не проверял полноту вносимых в сводки своими подчиненными данных о погодных условиях.

«В результате халатного отношения подозреваемого к службе оперативный дежурный, который получил 30 декабря 2020 г. прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска», — говорится в сообщении.

Ранее суд отправил под домашний арест подозреваемого в халатности дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, задержанного по одному из уголовных дел, возбужденному после сходы лавины.

9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная лавина. Погибли трое человек – 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Позже следователи выяснили, что 30 декабря 2020 г. специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону предупредили об опасности схода снежных лавин в горных районах Красноярского края с 31 декабря по 11 января. Они также составили перечень рекомендуемых превентивных мероприятий для органов местного самоуправления. Специалисты направили прогноз в единую дежурно-диспетчерскую службу, однако оперативный дежурный не включил его в оперативную сводку.

В результате население и органы власти не были оповещены о возможности схода снежных лавин. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Ранее по теме: СК возбудил еще одно дело о халатности после схода лавины в Норильске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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