СК задержал начальника управления ГО и ЧС после схода лавины в Норильске
Сотрудники Следственного комитета задержали начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска по делу о гибели людей при сходе лавины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Следствие считает, что подозреваемый не выполнял в должной мере свои обязанности и не проверял полноту вносимых в сводки своими подчиненными данных о погодных условиях.
«В результате халатного отношения подозреваемого к службе оперативный дежурный, который получил 30 декабря 2020 г. прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска», — говорится в сообщении.
Ранее суд отправил под домашний арест подозреваемого в халатности дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, задержанного по одному из уголовных дел, возбужденному после сходы лавины.
9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная лавина. Погибли трое человек – 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Позже следователи выяснили, что 30 декабря 2020 г. специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону предупредили об опасности схода снежных лавин в горных районах Красноярского края с 31 декабря по 11 января. Они также составили перечень рекомендуемых превентивных мероприятий для органов местного самоуправления. Специалисты направили прогноз в единую дежурно-диспетчерскую службу, однако оперативный дежурный не включил его в оперативную сводку.
В результате население и органы власти не были оповещены о возможности схода снежных лавин. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ).