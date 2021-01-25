В России впервые получили изображение британского штамма коронавируса
Центр «Вектор» впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 г.», — говорится в сообщении. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках изучения его свойств.
4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел. По прогнозам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, «британский» штамм коронавируса может стать основным штаммом вируса в России. По ее словам, он на 56% заразнее штамма, который был обнаружен ранее.
Разработанные учреждениями Роспотребнадзора ПЦР-тесты способны выявлять заражение британским штаммом, а тест-система ЦНИИ Эпидемиологии способна отличить вариантный вирус от немутантных форм. Вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» эффективна против мутаций британского штамма COVID-19. В ее состав входят пептидные антигены, «относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», объяснили в ведомстве.