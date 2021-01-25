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В России впервые получили изображение британского штамма коронавируса

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Центр «Вектор» впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 г.», — говорится в сообщении. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках изучения его свойств.

4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел. По прогнозам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, «британский» штамм коронавируса может стать основным штаммом вируса в России. По ее словам, он на 56% заразнее штамма, который был обнаружен ранее.

Разработанные учреждениями Роспотребнадзора ПЦР-тесты способны выявлять заражение британским штаммом, а тест-система ЦНИИ Эпидемиологии способна отличить вариантный вирус от немутантных форм. Вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» эффективна против мутаций британского штамма COVID-19. В ее состав входят пептидные антигены, «относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», объяснили в ведомстве.

Ранее по теме: «Британский» штамм коронавируса может стать основным в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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