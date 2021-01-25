В России впервые получили изображение британского штамма коронавируса

4 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, сейчас пациент выздоровел. По прогнозам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, «британский» штамм коронавируса может стать основным штаммом вируса в России. По ее словам, он на 56% заразнее штамма, который был обнаружен ранее.