Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России

Ведомости

Зарплаты от 80 тыс. руб. могут предложить студентам работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тыс. руб. в месяц. Также, согласно исследованию, программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тыс. руб. в месяц», — говорится в сообщении.

По данным «Работы.ру», служба доставки цветов готова платить начинающему веб-разработчику до 80 тыс. руб. в месяц при условии, если он владеет любым языком программирования от года и знает английский язык на таком уровне, чтобы читать специализированные тексты. Медицинский центр предлагает ежемесячную зарплату до 105 тыс. руб. администратору с графиком работы два через два и опытом от года.

Ранее «Работа.ру» представила результаты исследования, согласно которым жители России в среднем хотели бы зарабатывать в 2021 г. 158 тыс. руб. в месяц. По данным исследования, жители Москвы хотели бы получать в 2021 г. в среднем 175 тыс. руб. в месяц, жители Санкт-Петербурга – 164 тыс. руб. Всего зарплату выше 150 тыс. руб. хотели бы получать 19% россиян. 17% опрошенных назвали сумму от 100 тыс. до 149 тыс. руб.

Ранее по теме: Названы регионы с наибольшей долей высокооплачиваемых работников

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных