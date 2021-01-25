Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России

По данным «Работы.ру», служба доставки цветов готова платить начинающему веб-разработчику до 80 тыс. руб. в месяц при условии, если он владеет любым языком программирования от года и знает английский язык на таком уровне, чтобы читать специализированные тексты. Медицинский центр предлагает ежемесячную зарплату до 105 тыс. руб. администратору с графиком работы два через два и опытом от года.