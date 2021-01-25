Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России
Зарплаты от 80 тыс. руб. могут предложить студентам работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
«Программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тыс. руб. в месяц. Также, согласно исследованию, программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тыс. руб. в месяц», — говорится в сообщении.
По данным «Работы.ру», служба доставки цветов готова платить начинающему веб-разработчику до 80 тыс. руб. в месяц при условии, если он владеет любым языком программирования от года и знает английский язык на таком уровне, чтобы читать специализированные тексты. Медицинский центр предлагает ежемесячную зарплату до 105 тыс. руб. администратору с графиком работы два через два и опытом от года.
Ранее «Работа.ру» представила результаты исследования, согласно которым жители России в среднем хотели бы зарабатывать в 2021 г. 158 тыс. руб. в месяц. По данным исследования, жители Москвы хотели бы получать в 2021 г. в среднем 175 тыс. руб. в месяц, жители Санкт-Петербурга – 164 тыс. руб. Всего зарплату выше 150 тыс. руб. хотели бы получать 19% россиян. 17% опрошенных назвали сумму от 100 тыс. до 149 тыс. руб.