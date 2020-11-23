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Названы регионы с наибольшей долей высокооплачиваемых работников

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Больше всего работников с зарплатами выше 100 000 руб. в месяц в Чукотском автономном округе, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на результаты собственного исследования. 

«Чукотка (лидер) характеризуется тем, что более 40% работников получают там как минимум 100 000 руб. в месяц», — говорится в сообщении. В пятерку рейтинга также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ — 35%, Москва – 31,6%, Магаданская область — 27,3% и Ненецкий автономный округ — 25,8%. 

Всего в России получают ежемесячную зарплату выше 100 000 руб. 7,9% занятых, за год их доля увеличилась примерно на 0,9 п.п. Меньше всего — 1% — высокооплачиваемых работников в Мордовии, Кабардино-Балкарии и Ивановской области.

По данным агентства, больше всего — 29,1% — работников с зарплатой менее 15 000 руб. в месяц в Дагестане, а также в Карачаево-Черкесии — 27,4%, Чечне — 26,6%, Кабардино-Балкарии — 26,2% и Северной Осетии — 26%. Каждый 11-й работник в России получает менее 15 000 руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных