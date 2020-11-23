Названы регионы с наибольшей долей высокооплачиваемых работников
Больше всего работников с зарплатами выше 100 000 руб. в месяц в Чукотском автономном округе, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на результаты собственного исследования.
«Чукотка (лидер) характеризуется тем, что более 40% работников получают там как минимум 100 000 руб. в месяц», — говорится в сообщении. В пятерку рейтинга также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ — 35%, Москва – 31,6%, Магаданская область — 27,3% и Ненецкий автономный округ — 25,8%.
Всего в России получают ежемесячную зарплату выше 100 000 руб. 7,9% занятых, за год их доля увеличилась примерно на 0,9 п.п. Меньше всего — 1% — высокооплачиваемых работников в Мордовии, Кабардино-Балкарии и Ивановской области.
По данным агентства, больше всего — 29,1% — работников с зарплатой менее 15 000 руб. в месяц в Дагестане, а также в Карачаево-Черкесии — 27,4%, Чечне — 26,6%, Кабардино-Балкарии — 26,2% и Северной Осетии — 26%. Каждый 11-й работник в России получает менее 15 000 руб. в месяц.