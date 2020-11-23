Названы регионы с наибольшей долей высокооплачиваемых работников

По данным агентства, больше всего — 29,1% — работников с зарплатой менее 15 000 руб. в месяц в Дагестане, а также в Карачаево-Черкесии — 27,4%, Чечне — 26,6%, Кабардино-Балкарии — 26,2% и Северной Осетии — 26%. Каждый 11-й работник в России получает менее 15 000 руб. в месяц.