Во Владивостоке возбудили дело после падения ЛЭП во время ледяного дождя
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) после ледяного дождя в ноябре 2020 г., из-за которого несколько десятков тысяч жителей Владивостока остались без света на несколько дней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Прокуроры в ходе проверки установили, что из-за ледяного дождя обрушились две опоры линий электропередачи, из-за чего жители Первомайского района Владивостока остались без света. По данным ведомства, опоры линий обрушились из-за ненадлежащего контроля за их техническим состоянием со стороны филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» (Дальневосточная распределительная сетевая компания). Компания не заменила опоры вовремя и не модернизировала устаревшее оборудование, отметили в ведомстве.
Первомайский район Владивостока, в котором живут около 60 тыс. человек, остался без электричества 20 ноября. Из-за обледенения проводов и сверхнормативной нагрузки на них упали две металлические опоры. Электроснабжение в районе восстановили 25 ноября.
Власти Приморского края ввели ЧС из-за снежного циклона 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Ряд городов и поселков с общим населением более 180 000 человек, включая Владивосток, оказался без электричества, без отопления — 48 тыс., без воды — 221 тыс.