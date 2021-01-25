Во Владивостоке возбудили дело после падения ЛЭП во время ледяного дождя

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) после ледяного дождя в ноябре 2020 г., из-за которого несколько десятков тысяч жителей Владивостока остались без света на несколько дней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.