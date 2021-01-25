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Во Владивостоке возбудили дело после падения ЛЭП во время ледяного дождя

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) после ледяного дождя в ноябре 2020 г., из-за которого несколько десятков тысяч жителей Владивостока остались без света на несколько дней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Прокуроры в ходе проверки установили, что из-за ледяного дождя обрушились две опоры линий электропередачи, из-за чего жители Первомайского района Владивостока остались без света. По данным ведомства, опоры линий обрушились из-за ненадлежащего контроля за их техническим состоянием со стороны филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» (Дальневосточная распределительная сетевая компания). Компания не заменила опоры вовремя и не модернизировала устаревшее оборудование, отметили в ведомстве. 

Первомайский район Владивостока, в котором живут около 60 тыс. человек, остался без электричества 20 ноября. Из-за обледенения проводов и сверхнормативной нагрузки на них упали две металлические опоры. Электроснабжение в районе восстановили 25 ноября.

Власти Приморского края ввели ЧС из-за снежного циклона 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Ряд городов и поселков с общим населением более 180 000 человек, включая Владивосток, оказался без электричества, без отопления — 48 тыс., без воды — 221 тыс.

Ранее по теме: Прокуратура Владивостока нашла нарушения в работе властей города при ЧС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных