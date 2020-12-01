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Прокуратура Владивостока нашла нарушения в работе властей города при ЧС

Ведомости

Прокуратура Владивостока нашла нарушения в работе местных властей при ЧП во время ледяных дождей в регионе. В период режима чрезвычайной ситуации власти не организовали взаимодействие служб, которые занимались ликвидацией последствий непогоды, говорится на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что администрация города содержала объекты инженерной инфраструктуры ненадлежащим образом и не обновляла перечень резервных и автономных источников электричества на случай ЧС. В период ЧС это привело к «несогласованным действиям оперштаба и затягиванию процесса подключения домов к коммунальным ресурсам». 

«Также муниципалитетом без должного внимания оставлены вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей о. Попова, длительное время не решен вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения», — отметили в прокуратуре.

Также ЧС показала, что одного плавсредства было недостаточно для удовлетворения потребностей населения островов. Власти города не предусмотрели возможность оперативного фрахтования судов на период ЧС из соседних портов и первоочередной доступ на судна спецтехники, скорой помощи и топливного транспорта, добавили в прокуратуре.

Мэру города, по данным ведомства, было внесено представление с требованием «рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий». 

Режим ЧС из-за снежного циклона власти Приморского края ввели 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Сотни тысяч человек в регионе остались без электричества, отопления и воды. Ущерб от последствий ледяного дождя в Приморье оценили в 266 млн руб.

По оценке властей, самая сложная ситуация с электроснабжением на острове Русский. С 21 ноября из-за обледенения закрыт мост, который связывает остров с материковой частью Владивостока. Это осложняет ситуацию, так как выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. По словам очевидцев, к парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных