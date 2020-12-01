Прокуратура Владивостока нашла нарушения в работе властей города при ЧС
Прокуратура Владивостока нашла нарушения в работе местных властей при ЧП во время ледяных дождей в регионе. В период режима чрезвычайной ситуации власти не организовали взаимодействие служб, которые занимались ликвидацией последствий непогоды, говорится на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что администрация города содержала объекты инженерной инфраструктуры ненадлежащим образом и не обновляла перечень резервных и автономных источников электричества на случай ЧС. В период ЧС это привело к «несогласованным действиям оперштаба и затягиванию процесса подключения домов к коммунальным ресурсам».
«Также муниципалитетом без должного внимания оставлены вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей о. Попова, длительное время не решен вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения», — отметили в прокуратуре.
Также ЧС показала, что одного плавсредства было недостаточно для удовлетворения потребностей населения островов. Власти города не предусмотрели возможность оперативного фрахтования судов на период ЧС из соседних портов и первоочередной доступ на судна спецтехники, скорой помощи и топливного транспорта, добавили в прокуратуре.
Мэру города, по данным ведомства, было внесено представление с требованием «рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий».
Режим ЧС из-за снежного циклона власти Приморского края ввели 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Сотни тысяч человек в регионе остались без электричества, отопления и воды. Ущерб от последствий ледяного дождя в Приморье оценили в 266 млн руб.
По оценке властей, самая сложная ситуация с электроснабжением на острове Русский. С 21 ноября из-за обледенения закрыт мост, который связывает остров с материковой частью Владивостока. Это осложняет ситуацию, так как выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. По словам очевидцев, к парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей.