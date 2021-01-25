Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в школах

Ведомости

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в российских школах пока остается стабильной, заявила в интервью «Российской газете» заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Прошла только неделя после каникул, и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим», — сказала Брагина. Она отметила, что в школах выявляются единичные случаи гриппа. Меры профилактики коронавируса – ношение масок, соблюдение социальной дистанции, обработка рук – позволяют снизить риски передачи всех респираторных вирусов, подчеркнула замглавы ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи со снижением заболеваемости коронавирусом отменил дистанционное обучение для школьников старших классов, которые вышли на очные занятия 18 января. Вслед за столицей решение об отмене удаленки для школьников приняло и большинство регионов России. Позже Собянин подписал указ о возвращении к обычному режиму работы колледжей, учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых учреждений. В то же время дистанционное обучение в подведомственных правительству Москвы вузах продлевается до 6 февраля. 

В ноябре 2020 г. министр просвещения Сергей Кравцов назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в школах. Ранее, 28 октября, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что ситуация с коронавирусом в высших учебных заведениях России непростая, 152 вуза перешли на дистанционный формат обучения. По словам министра, ситуация с COVID-19 в студенческих общежитиях не везде благополучная, но управляемая.  

Ранее по теме: Собянин отменил удаленку студентам колледжей и открыл музеи

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных