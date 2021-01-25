Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в школах
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в российских школах пока остается стабильной, заявила в интервью «Российской газете» заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
«Прошла только неделя после каникул, и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим», — сказала Брагина. Она отметила, что в школах выявляются единичные случаи гриппа. Меры профилактики коронавируса – ношение масок, соблюдение социальной дистанции, обработка рук – позволяют снизить риски передачи всех респираторных вирусов, подчеркнула замглавы ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи со снижением заболеваемости коронавирусом отменил дистанционное обучение для школьников старших классов, которые вышли на очные занятия 18 января. Вслед за столицей решение об отмене удаленки для школьников приняло и большинство регионов России. Позже Собянин подписал указ о возвращении к обычному режиму работы колледжей, учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых учреждений. В то же время дистанционное обучение в подведомственных правительству Москвы вузах продлевается до 6 февраля.
В ноябре 2020 г. министр просвещения Сергей Кравцов назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в школах. Ранее, 28 октября, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что ситуация с коронавирусом в высших учебных заведениях России непростая, 152 вуза перешли на дистанционный формат обучения. По словам министра, ситуация с COVID-19 в студенческих общежитиях не везде благополучная, но управляемая.