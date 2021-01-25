Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в школах

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи со снижением заболеваемости коронавирусом отменил дистанционное обучение для школьников старших классов, которые вышли на очные занятия 18 января. Вслед за столицей решение об отмене удаленки для школьников приняло и большинство регионов России. Позже Собянин подписал указ о возвращении к обычному режиму работы колледжей, учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых учреждений. В то же время дистанционное обучение в подведомственных правительству Москвы вузах продлевается до 6 февраля.