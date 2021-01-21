Собянин отменил удаленку студентам колледжей и открыл музеи

В то же время дистанционное обучение в подведомственных правительству Москвы вузах продлевается до 6 февраля, в соответствии с решением Минобрнауки. Cохраняются и действующие ограничения в работе ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания рекомендуется продолжать сохранять домашний режим. Для организаций остается в силе требование о переводе не менее трети сотрудников на удаленную работу.