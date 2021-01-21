Собянин отменил удаленку студентам колледжей и открыл музеи
Студенты московских колледжей возобновляют очное обучение с 22 января, возобновляется работа детских спортшкол, учреждений дополнительного образования, музеев, библиотек, а также разрешается проведение массовых мероприятий. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в его личном блоге.
«С 22 января 2021 г. Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что транспортные карты учащихся будут разблокированы.
Кроме того, мэрия Москвы отменяет ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. «Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений», — говорится в блоге.
Также столичные власти разрешили увеличить предельную наполняемость в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Она увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Разрешена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий при условии наполняемости в 50% от общей вместимости помещений.
В то же время дистанционное обучение в подведомственных правительству Москвы вузах продлевается до 6 февраля, в соответствии с решением Минобрнауки. Cохраняются и действующие ограничения в работе ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания рекомендуется продолжать сохранять домашний режим. Для организаций остается в силе требование о переводе не менее трети сотрудников на удаленную работу.
Ранее Собянин в связи со снижением заболеваемости коронавирусом отменил дистанционное обучение для школьников старших классов, которые вышли на очные занятия 18 января. Вслед за столицей решение об отмене удаленки для школьников приняло и большинство регионов России. 19 января Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве «по всем направлениям».