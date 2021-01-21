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Собянин отменил удаленку студентам колледжей и открыл музеи

Ведомости

Студенты московских колледжей возобновляют очное обучение с 22 января, возобновляется работа детских спортшкол, учреждений дополнительного образования, музеев, библиотек, а также разрешается проведение массовых мероприятий. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в его личном блоге.

«С 22 января 2021 г. Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Кроме того, мэрия Москвы отменяет ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми.  «Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений», — говорится в блоге.

Также столичные власти разрешили увеличить предельную наполняемость в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Она увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Разрешена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий при условии наполняемости в 50% от общей вместимости помещений.

В то же время дистанционное обучение в подведомственных правительству Москвы вузах продлевается до 6 февраля, в соответствии с решением Минобрнауки. Cохраняются и действующие ограничения в работе ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания рекомендуется продолжать сохранять домашний режим. Для организаций остается в силе требование о переводе не менее трети сотрудников на удаленную работу.

Ранее Собянин в связи со снижением заболеваемости коронавирусом отменил дистанционное обучение для школьников старших классов, которые вышли на очные занятия 18 января. Вслед за столицей решение об отмене удаленки для школьников приняло и большинство регионов России. 19 января Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве «по всем направлениям».

Ранее по теме: Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных