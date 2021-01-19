Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

«Несмотря на позитивную в целом динамику, риски, на мой взгляд, сохраняются, и нам нужно соблюдать установленные требования и мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше… По крайней мере на этой неделе мы, скорее всего, уже точно поймем, в какую сторону мы идем», — отметил Собянин.