Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом по всем направлениям, сообщил столичный мэр Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. В Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Показатель выявляемости инфекции по сравнению с предновогодним временем сократился на 30%, на 18% снизилась госпитализация.
«Сегодня количество свободных коек составляет около 40%. Это мощный запас для того, чтобы чувствовать себя уверенно в ближайшие недели и месяцы», — подчеркнул мэр Москвы. Он напомнил, что с понедельника, 18 января, московские власти сняли часть связанных с коронавирусом ограничений: школы начали работать в обычном режиме.
«Несмотря на позитивную в целом динамику, риски, на мой взгляд, сохраняются, и нам нужно соблюдать установленные требования и мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше… По крайней мере на этой неделе мы, скорее всего, уже точно поймем, в какую сторону мы идем», — отметил Собянин.
По данным оперативного штаба на 19 января, в Москве за последние сутки выявлено 3115 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в городе зафиксировали 898 422 случаев болезни.