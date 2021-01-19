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Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Ведомости

В Москве фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом по всем направлениям, сообщил столичный мэр Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. В Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Показатель выявляемости инфекции по сравнению с предновогодним временем сократился на 30%, на 18% снизилась госпитализация.

«Сегодня количество свободных коек составляет около 40%. Это мощный запас для того, чтобы чувствовать себя уверенно в ближайшие недели и месяцы», — подчеркнул мэр Москвы. Он напомнил, что с понедельника, 18 января, московские власти сняли часть связанных с коронавирусом ограничений: школы начали работать в обычном режиме.

«Несмотря на позитивную в целом динамику, риски, на мой взгляд, сохраняются, и нам нужно соблюдать установленные требования и мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше… По крайней мере на этой неделе мы, скорее всего, уже точно поймем, в какую сторону мы идем», — отметил Собянин.

По данным оперативного штаба на 19 января, в Москве за последние сутки выявлено 3115 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в городе зафиксировали 898 422 случаев болезни.

Ранее по теме: Санкт-Петербург второй раз опередил Москву по числу заражений COVID-19 за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных