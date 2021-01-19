Санкт-Петербург второй раз опередил Москву по числу заражений COVID-19 за сутки

В России за сутки коронавирус зафиксировали у 21 734 человек, следует из статистики. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 18 ноября. За время пандемии COVID-19 был выявлен у 3 612 800 жителей страны. Общее число смертей в результате COVID-19 в России составило 66 623.