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Санкт-Петербург второй раз опередил Москву по числу заражений COVID-19 за сутки

Ведомости

Санкт-Петербург во второй раз опередил Москву по суточному числу новых случаев заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

По данным на 19 января, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3281 новый случай болезни, что на 166 больше, чем в Москве, где их число составило — 3 115.

В России за сутки коронавирус зафиксировали у 21 734 человек, следует из статистики. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 18 ноября. За время пандемии COVID-19 был выявлен у 3 612 800 жителей страны. Общее число смертей в результате COVID-19 в России составило 66 623.

Ранее по теме: В России за сутки коронавирус выявили у 21 734 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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