Санкт-Петербург второй раз опередил Москву по числу заражений COVID-19 за сутки
Санкт-Петербург во второй раз опередил Москву по суточному числу новых случаев заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.
По данным на 19 января, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3281 новый случай болезни, что на 166 больше, чем в Москве, где их число составило — 3 115.
В России за сутки коронавирус зафиксировали у 21 734 человек, следует из статистики. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 18 ноября. За время пандемии COVID-19 был выявлен у 3 612 800 жителей страны. Общее число смертей в результате COVID-19 в России составило 66 623.