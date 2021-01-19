В России за сутки коронавирус выявили у 21 734 человек

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия остается на четвертом месте в мире по количеству граждан с выявленным коронавирусом. Ее опережают США (24 млн случаев), Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,5 млн). В целом в мире COVID-19 был найден более чем у 95,5 человек, из которых свыше 2 млн скончались.