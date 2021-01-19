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В России за сутки коронавирус выявили у 21 734 человек

Показатель прироста заболевших снижается пятый день подряд
Наталья Иванкина
Андрей Гордеев / Ведомости

В России за сутки коронавирус обнаружили у 21 734 человек, следует из статистики оперативного штаба на 19 января. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 18 ноября. Тогда инфекцию обнаружили у 20 985 граждан. В целом за время пандемии COVID-19 был выявлен у 3 612 800 жителей страны.

Умерли в течение последних 24 часов 586 человек с коронавирусом. Два дня до этого данное значение было ниже 500. На сегодняшний день общее число смертей в результате COVID-19 в России составляет 66 623.

Накануне, 18 января, коронавирус нашли у 22 857 россиян. Показатель прироста заболевших снижается пятый день подряд. Умер вчера 471 человек.

Среди регионов России по суточному приросту граждан с COVID-19 лидирует Санкт-Петербург, где сегодня выявили 3281 новый случай. В топ-5 входят также Москва (+3115), Московская (+1072), Нижегородская (+471) и Ростовская (+392) области.

Наибольшее за всю пандемию число заражений обнаружено в обеих столицах: 898 422 случаев в Москве и 304 045 — в Санкт-Петербурге. Подмосковье на третьем месте — 179 905 случаев. В антирейтинг вошли также Нижегородская и Свердловская области — 78 689 и 65 970 заразившихся соответственно.

Выздоровели за сутки 23 262 пациента с коронавирусом. На данный момент в активной стадии заболевания COVID-19 находится 544 151 житель страны.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия остается на четвертом месте в мире по количеству граждан с выявленным коронавирусом. Ее опережают США (24 млн случаев), Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,5 млн). В целом в мире COVID-19 был найден более чем у 95,5 человек, из которых свыше 2 млн скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных