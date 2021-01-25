Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах по всей России

Прокуроры оценят исполнение законодательства о контрактной системе при организации детского питания, проверят качество услуг сторонних коммерческих организаций, а также то, как осуществляется контроль за продуктами, в каких условиях они хранятся и соблюдают ли сотрудники санитарные нормы. Также планируется проверить «обеспечение условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к ее хранению, соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков».