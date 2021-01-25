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Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах по всей России

Ведомости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам провести проверку организации питания в детских садах и школах после массовых отравлений детей, сообщила пресс-служба ведомства. Это связано с участившимися случаями массовых отравлений в школах и детсадах из-за некачественного питания.

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — говорится в сообщении.

Прокуроры оценят исполнение законодательства о контрактной системе при организации детского питания, проверят качество услуг сторонних коммерческих организаций, а также то, как осуществляется контроль за продуктами, в каких условиях они хранятся и соблюдают ли сотрудники санитарные нормы. Также планируется проверить «обеспечение условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к ее хранению, соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков».

21 января прокуратура начала проверку после отравления 14 детей в одной из школ Электростали. Накануне этого аналогичные меры были приняты после отравления 91 ребенка в двух школах Красноармейска. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 13 января проверка началась в Дагестане из-за аналогичного инцидента. 

Ранее по теме: Прокуратура начала проверку после отравления школьников в Электростали

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных