Генпрокурор поручил проверить организацию питания в школах по всей России
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам провести проверку организации питания в детских садах и школах после массовых отравлений детей, сообщила пресс-служба ведомства. Это связано с участившимися случаями массовых отравлений в школах и детсадах из-за некачественного питания.
«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — говорится в сообщении.
Прокуроры оценят исполнение законодательства о контрактной системе при организации детского питания, проверят качество услуг сторонних коммерческих организаций, а также то, как осуществляется контроль за продуктами, в каких условиях они хранятся и соблюдают ли сотрудники санитарные нормы. Также планируется проверить «обеспечение условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к ее хранению, соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков».
21 января прокуратура начала проверку после отравления 14 детей в одной из школ Электростали. Накануне этого аналогичные меры были приняты после отравления 91 ребенка в двух школах Красноармейска. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 13 января проверка началась в Дагестане из-за аналогичного инцидента.