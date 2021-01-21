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Прокуратура начала проверку после отравления школьников в Электростали

Ведомости

Прокуратура Московской области начала проверку после отравления 14 школьников в Электростали, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления учащихся одной из школ городского округа Электросталь», – говорится в сообщении. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников.

По итогам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям школы и организации, оказывающей услуги питания.

Вчера прокуратура и следственное управление СК России по Московской области начали проверку по факту отравления 91 учащегося двух школ в Красноармейске. Позже по факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

Ранее по теме: Более 40 школьников отравились в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных