Прокуратура начала проверку после отравления школьников в Электростали
Прокуратура Московской области начала проверку после отравления 14 школьников в Электростали, сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления учащихся одной из школ городского округа Электросталь», – говорится в сообщении. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников.
По итогам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям школы и организации, оказывающей услуги питания.
Вчера прокуратура и следственное управление СК России по Московской области начали проверку по факту отравления 91 учащегося двух школ в Красноармейске. Позже по факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.