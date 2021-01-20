Более 40 школьников отравились в Подмосковье

Ранее, 13 января, следственное управление СК России по Дагестану возбудило дело после того, как в СМИ начали появляться сообщения о массовом отравлении детей. У пострадавших наблюдались повышенная температура, рвота и диарея. Как отметили в СК, причиной отравления могла стать некачественная водопроводная вода.