Более 40 школьников отравились в Подмосковье
Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления более 40 учащихся двух школ в Красноармейске, сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейск», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям образовательных учреждений и организации, оказывающей услуги питания.
Проверку по факту отравления детей также организовал следственный отдел по городу Пушкино СК России по Московской области. Следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях и в организации, оказывающей услуги питания.
Ранее, 13 января, следственное управление СК России по Дагестану возбудило дело после того, как в СМИ начали появляться сообщения о массовом отравлении детей. У пострадавших наблюдались повышенная температура, рвота и диарея. Как отметили в СК, причиной отравления могла стать некачественная водопроводная вода.