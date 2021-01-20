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Более 40 школьников отравились в Подмосковье

Ведомости

Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления более 40 учащихся двух школ в Красноармейске, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейск», — говорится в сообщении. 

По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям образовательных учреждений и организации, оказывающей услуги питания.

Проверку по факту отравления детей также организовал следственный отдел по городу Пушкино СК России по Московской области. Следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях и в организации, оказывающей услуги питания. 

Ранее, 13 января, следственное управление СК России по Дагестану возбудило дело после того, как в СМИ начали появляться сообщения о массовом отравлении детей. У пострадавших наблюдались повышенная температура, рвота и диарея. Как отметили в СК, причиной отравления могла стать некачественная водопроводная вода.

Ранее по теме: Более 300 человек отравились питьевой водой в Буйнакске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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