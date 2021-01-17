Более 300 человек отравились питьевой водой в Буйнакске
Свыше 300 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления в Буйнакске (Республика Дагестан), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.
Всего пострадали как минимум 303 человека, 239 из них – дети. В данный момент госпитализированы 43 ребенка и 27 взрослых.
Ранее 13 января следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило дело после того, как в СМИ начали появляться сообщения о массовом отравлении детей. У пострадавших детей наблюдались повышенная температура, рвота и диарея. Как отметили в СК, причиной отравления могла стать некачественная водопроводная вода.
Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Специалисты Роспотребнадзора изъяли образцы воды для экспертного исследования.
Администрация города 14 января призвала население употреблять для питья исключительно бутилированную воду в связи с проводимой дезинфекций на городских объектах водоснабжения. Мэрия организовала подвоз воды водовозами.