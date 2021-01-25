Во Франции прекратили разработку вакцины от коронавируса из-за неэффективности
Французский Институт Пастера прекратил разработку одной из своих вакцин от коронавируса из-за того, что она показала недостаточный уровень эффективности, говорится в коммюнике организации.
«Решение не продолжать разработку вакцины-кандидата на основе вируса противокоревой вакцины было принято после рассмотрения промежуточных результатов, полученных в ходе испытаний фазы I, начатых с августа прошлого года», — сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В институте пояснили, что после первых испытаний на людях препарат продемонстрировал хороший уровень переносимости. Однако ученые обнаружили, что иммунный ответ у вакцинированных ниже, чем у тех, кто переболел COVID-19 или привился другим препаратом.
В то же время институт продолжает работать над созданием других вакцин от коронавируса, которые прошли доклинические испытания. Пока странам Евросоюза доступен препарат, разработанный американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech. Его эффективность составляет 95%.
Прививочная компания во Франции стартовала 27 декабря 2020 года. К 15 января в стране привились более 388,7 тыс. человек, сообщало Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения (ANSM). За этот период были выявлены 135 случаев возникновения побочных эффектов, из которых 31 относится к серьезным последствиям.
По данным университета Джонса Хопкинса, Франция занимает шестое место среди стран мира по числу людей с выявленным коронавирусом. Таковых в стране свыше 3,1 млн. Умерли при этом более 73,1 тыс. граждан с подтвержденным COVID-19.