Во Франции прекратили разработку вакцины от коронавируса из-за неэффективности

Прививочная компания во Франции стартовала 27 декабря 2020 года. К 15 января в стране привились более 388,7 тыс. человек, сообщало Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения (ANSM). За этот период были выявлены 135 случаев возникновения побочных эффектов, из которых 31 относится к серьезным последствиям.