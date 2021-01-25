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Во Франции прекратили разработку вакцины от коронавируса из-за неэффективности

Ведомости

Французский Институт Пастера прекратил разработку одной из своих вакцин от коронавируса из-за того, что она показала недостаточный уровень эффективности, говорится в коммюнике организации.

«Решение не продолжать разработку вакцины-кандидата на основе вируса противокоревой вакцины было принято после рассмотрения промежуточных результатов, полученных в ходе испытаний фазы I, начатых с августа прошлого года», — сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В институте пояснили, что после первых испытаний на людях препарат продемонстрировал хороший уровень переносимости. Однако ученые обнаружили, что иммунный ответ у вакцинированных ниже, чем у тех, кто переболел COVID-19 или привился другим препаратом.

В то же время институт продолжает работать над созданием других вакцин от коронавируса, которые прошли доклинические испытания. Пока странам Евросоюза доступен препарат, разработанный американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech. Его эффективность составляет 95%.

Прививочная компания во Франции стартовала 27 декабря 2020 года. К 15 января в стране привились более 388,7 тыс. человек, сообщало Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения (ANSM). За этот период были выявлены 135 случаев возникновения побочных эффектов, из которых 31 относится к серьезным последствиям.

По данным университета Джонса Хопкинса, Франция занимает шестое место среди стран мира по числу людей с выявленным коронавирусом. Таковых в стране свыше 3,1 млн. Умерли при этом более 73,1 тыс. граждан с подтвержденным COVID-19.

Ранее по теме: Во Франции выявили 135 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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