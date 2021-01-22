Во Франции выявили 135 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer
Среди людей, привившихся от коронавируса вакциной, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, выявлено 135 случаев возникновения побочных эффектов, из которых 31 относится к серьезным последствиям, сообщило Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения (ANSM).
«Большинство эффектов соответствуют ожидаемым или несерьезным побочным эффектам, в частности эффектам реактогенности, таким как, например, лихорадка, головная боль и тошнота», — рассказали в агентстве.
Кроме того, ученые проанализировали 31 тяжелый случай, в том числе четыре случая тахикардии у привившихся. Все эти инциденты будут рассмотрены в дальнейшем, подчеркнули в ANSM.
Также специалисты зарегистрировали 9 случаев смерти после вакцинации. Скончались люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Эксперты подчеркнули, что на сегодняшний день нельзя утверждать, что смерти пациентов связаны с прививкой.
Массовая вакцинация населения стартовала во Франции 27 декабря 2020 года. По данным агентства, с этого момента и до 15 января прививку сделали 388 730 жителей страны.
Регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет порядка 95%.