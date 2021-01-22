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Во Франции выявили 135 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer

Ведомости

Среди людей, привившихся от коронавируса вакциной, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, выявлено 135 случаев возникновения побочных эффектов, из которых 31 относится к серьезным последствиям, сообщило Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения (ANSM).

«Большинство эффектов соответствуют ожидаемым или несерьезным побочным эффектам, в частности эффектам реактогенности, таким как, например, лихорадка, головная боль и тошнота», — рассказали в агентстве.

Кроме того, ученые проанализировали 31 тяжелый случай, в том числе четыре случая тахикардии у привившихся. Все эти инциденты будут рассмотрены в дальнейшем, подчеркнули в ANSM.

Также специалисты зарегистрировали 9 случаев смерти после вакцинации. Скончались люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Эксперты подчеркнули, что на сегодняшний день нельзя утверждать, что смерти пациентов связаны с прививкой. 

Массовая вакцинация населения стартовала во Франции 27 декабря 2020 года. По данным агентства, с этого момента и до 15 января прививку сделали 388 730 жителей страны. 

Регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет порядка 95%.

Ранее по теме: В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли 23 человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных