В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли 23 человека
23 жителя Норвегии, получивших вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, скончались, сообщило Норвежское агентство лекарственных средств.
«Отчеты могут указывать на то, что общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов», — сказал главврач Норвежского агентства по лекарствам Сигурд Хортемо.
В агентстве отметили, что на данный момент оценку прошли 13 из 23 случаев смертей. Остальные случаи исследуются. Там также пояснили, что смерть пожилых людей после прививки можно объяснить тем, что побочные эффекты от препарата провоцируют более тяжелое течение уже имеющихся у граждан болезней.
Кроме того, эксперты отметили, что нельзя напрямую связывать вакцинацию и смерть пожилых пациентов. Так, в отчет заносятся все события, произошедшие с человеком после прививки.
«В норвежских домах престарелых и аналогичных учреждениях в среднем умирает около 400 человек в неделю», — сказано на сайте агентства.
Вакцинация от коронавируса в Норвегии началась 27 декабря 2020 года. На данный момент гражданам доступны два препарата: от американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTec, а также американской Moderna. По данным разработчиков, эффективность обоих лекарств составляет порядка 95%.
Регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech, 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС.
По данным университета Джонса Хопкинса на 14 января, за время пандемии коронавирус был выявлен более чем у 57,2 тыс. жителей Норвегии. Из них 511 человек умер в результате заболевания COVID-19.