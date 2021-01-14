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В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли 23 человека

Ведомости

23 жителя Норвегии, получивших вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, скончались, сообщило Норвежское агентство лекарственных средств.

«Отчеты могут указывать на то, что общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов», — сказал главврач Норвежского агентства по лекарствам Сигурд Хортемо.

В агентстве отметили, что на данный момент оценку прошли 13 из 23 случаев смертей. Остальные случаи исследуются. Там также пояснили, что смерть пожилых людей после прививки можно объяснить тем, что побочные эффекты от препарата провоцируют более тяжелое течение уже имеющихся у граждан болезней. 

Кроме того, эксперты отметили, что нельзя напрямую связывать вакцинацию и смерть пожилых пациентов. Так, в отчет заносятся все события, произошедшие с человеком после прививки. 

«В норвежских домах престарелых и аналогичных учреждениях в среднем умирает около 400 человек в неделю», — сказано на сайте агентства.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии началась 27 декабря 2020 года. На данный момент гражданам доступны два препарата: от американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTec, а также американской Moderna. По данным разработчиков, эффективность обоих лекарств составляет порядка 95%.

Регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech, 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС.

По данным университета Джонса Хопкинса на 14 января, за время пандемии коронавирус был выявлен более чем у 57,2 тыс. жителей Норвегии. Из них 511 человек умер в результате заболевания COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных