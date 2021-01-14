В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли 23 человека

В агентстве отметили, что на данный момент оценку прошли 13 из 23 случаев смертей. Остальные случаи исследуются. Там также пояснили, что смерть пожилых людей после прививки можно объяснить тем, что побочные эффекты от препарата провоцируют более тяжелое течение уже имеющихся у граждан болезней.