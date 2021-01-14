Росздравнадзор допустил регистрацию в РФ зарубежных вакцин от коронавируса
Иностранные вакцины от коронавируса могут стать доступными для граждан России после их официальной регистрации, заявила в кулуарах Гайдаровского форума руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
«Они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы. Будут зарегистрированы — появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет», — приводит ее слова ТАСС.
Самойлова уточнила, что зарубежная вакцина может получить регистрацию в России, если будет доказана ее эффективность.
Регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанную Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, 21 декабря. По результатам третьего этапа испытаний эффективность препарата оценили в 95%. Предоставить ее планируется в 27 государств ЕС.
В России на данный момент можно сделать прививку вакциной от коронавируса «Спутник V», которая была зарегистрирована 11 августа. Препарат был разработан в центре им. Гамалеи, его эффективность составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. Вчера президент России Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию населения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к ней приступят 18 января.