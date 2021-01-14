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Росздравнадзор допустил регистрацию в РФ зарубежных вакцин от коронавируса

Ведомости

Иностранные вакцины от коронавируса могут стать доступными для граждан России после их официальной регистрации, заявила в кулуарах Гайдаровского форума руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы. Будут зарегистрированы — появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет», — приводит ее слова ТАСС.

Самойлова уточнила, что зарубежная вакцина может получить регистрацию в России, если будет доказана ее эффективность.

Ранее сегодня Росздравнадзор сообщил, что частные российские клиники не могут на законных основаниях использовать незарегистрированную вакцину от коронавируса от американской компании Pfizer. При этом 12 января компания заявила о готовности подать заявку на регистрацию своего препарата в России.

Регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанную Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, 21 декабря. По результатам третьего этапа испытаний эффективность препарата оценили в 95%. Предоставить ее планируется в 27 государств ЕС.

В России на данный момент можно сделать прививку вакциной от коронавируса «Спутник V», которая была зарегистрирована 11 августа. Препарат был разработан в центре им. Гамалеи, его эффективность составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. Вчера президент России Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию населения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к ней приступят 18 января.

Ранее по теме: Путин поручил начать в России массовую вакцинацию населения от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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