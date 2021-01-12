Pfizer рассматривает регистрацию вакцины от коронавируса в России
Американская фармацевтическая компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от коронавируса в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что у России нет планов по закупке вакцины Pfizer в 2021 г. на государственном уровне.
21 декабря регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer на территории союза. По результатам третьего этапа испытаний ее эффективность оценивается в 95%. Позже Еврокомиссия сообщила, что партии вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech скоро поступят во все 27 стран Евросоюза.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В настоящее время проходят его пострегистрационные испытания. 15 декабря 2020 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.