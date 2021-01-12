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Pfizer рассматривает регистрацию вакцины от коронавируса в России

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Американская фармацевтическая компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от коронавируса в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что у России нет планов по закупке вакцины Pfizer в 2021 г. на государственном уровне.

21 декабря регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer на территории союза. По результатам третьего этапа испытаний ее эффективность оценивается в 95%. Позже Еврокомиссия сообщила, что партии вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech скоро поступят во все 27 стран Евросоюза.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В настоящее время проходят его пострегистрационные испытания. 15 декабря 2020 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.

Ранее по теме: «Интерфакс»: поставки вакцины Pfizer в Россию в 2021 году не планируются

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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