«Интерфакс»: поставки вакцины Pfizer в Россию в 2021 году не планируются
У России нет планов по закупке американской вакцины от коронавируса Pfizer в 2021 г. на государственном уровне, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на фармарынке и в госструктурах.
«Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», — сказал собеседник агентства.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что партии вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech скоро поступят во все 27 стран Евросоюза.
Регулятор ЕС одобрил использование вакцины на территории союза 21 декабря. По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании, 12 декабря — в США. В этих странах началась массовая вакцинация населения от коронавируса.