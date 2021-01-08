ЕС намерен закупить еще 300 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech

«Как вы знаете, у нас уже есть доступ к 300 миллионам вакцин Pfizer/BioNTech. Мы договорились изменить контракт, и теперь сможем приобрести дополнительно 300 млн доз этой вакцины. То есть в два раза больше», — цитируют ее «РИА Новости».