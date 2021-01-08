ЕС намерен закупить еще 300 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech
Евросоюз договорился о закупке дополнительных 300 млн доз вакцины от коронавируса консорциума Pfizer и BioNTech, их общее количество достигнет 600 млн единиц, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Как вы знаете, у нас уже есть доступ к 300 миллионам вакцин Pfizer/BioNTech. Мы договорились изменить контракт, и теперь сможем приобрести дополнительно 300 млн доз этой вакцины. То есть в два раза больше», — цитируют ее «РИА Новости».
Глава Еврокомиссии также обратила внимание на то, что все страны ЕС должны закупать вакцины через формат общеевропейских переговоров, отказавшись от параллельных консультаций. По ее словам, ЕС договорился о закупках 2,3 млрд доз вакцин, этого должно хватить для вакцинации всего населения Евросоюза.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что партии вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech скоро поступят во все 27 стран Евросоюза.
Регулятор ЕС одобрил использование вакцины на территории союза 21 декабря. По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании, 12 декабря — в США. В этих странах началась массовая вакцинация населения от коронавируса.