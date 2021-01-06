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В правительстве Германии назвали условие производства «Спутника V» в ЕС

Ведомости

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС возможно только в случае одобрения со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер на брифинге в Берлине.

«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», — цитирует ТАСС Деммер. При этом она не смогла уточнить, поступал ли такой запрос в EMA, отмечает агентство.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в рамках телефонного разговора перспективы запуска совместного производства вакцины против коронавируса.

Сегодня EMA рекомендовало Еврокомиссии дать условное разрешение на использование вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Ранее EMA выдало условное разрешение на продажу вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанную американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech.

Ранее по теме: Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных