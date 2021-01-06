В правительстве Германии назвали условие производства «Спутника V» в ЕС
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС возможно только в случае одобрения со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер на брифинге в Берлине.
«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», — цитирует ТАСС Деммер. При этом она не смогла уточнить, поступал ли такой запрос в EMA, отмечает агентство.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в рамках телефонного разговора перспективы запуска совместного производства вакцины против коронавируса.
Сегодня EMA рекомендовало Еврокомиссии дать условное разрешение на использование вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Ранее EMA выдало условное разрешение на продажу вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанную американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech.