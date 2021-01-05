Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», — указано в сообщении.