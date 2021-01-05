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Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин

Ведомости

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в рамках телефонного разговора перспективы запуска совместного производства вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», — указано в сообщении.

Кроме того, Путин и Меркель затронули вопросы урегулирования ситуации на Украине и реализацию минских договоренностей, которые были достигнуты по итогам «нормандских» саммитов.

Также лидеры поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

В декабре 2020 года Путин и Меркель провели телефонный разговор, в рамках которого они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и положение дел на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных