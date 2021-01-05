Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в рамках телефонного разговора перспективы запуска совместного производства вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», — указано в сообщении.
Кроме того, Путин и Меркель затронули вопросы урегулирования ситуации на Украине и реализацию минских договоренностей, которые были достигнуты по итогам «нормандских» саммитов.
Также лидеры поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.
В декабре 2020 года Путин и Меркель провели телефонный разговор, в рамках которого они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и положение дел на Украине.