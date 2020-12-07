Меркель и Путин обсудили инцидент с Навальным

Ранее сегодня о разговоре Путина и Меркель сообщила пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, стороны подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и положение дел на Украине. В контексте последней темы была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей и решений, принятых год назад на саммите в Париже.