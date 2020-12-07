Меркель и Путин обсудили инцидент с Навальным
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин затронули в ходе разговора инцидент с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.
«Канцлер провела сегодня телефонный разговор с российским президентом Путиным. Канцлер и президент обсудили темы Нагорного Карабаха, Украину и нормандский процесс и дело Навального», — сообщили в германском правительстве.
Ранее сегодня о разговоре Путина и Меркель сообщила пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, стороны подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и положение дел на Украине. В контексте последней темы была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей и решений, принятых год назад на саммите в Париже.
Помимо этого, стороны выразили намерение продолжить совместную работу в «нормандском формате», в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса.