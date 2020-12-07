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Меркель и Путин обсудили инцидент с Навальным

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин затронули в ходе разговора инцидент с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

«Канцлер провела сегодня телефонный разговор с российским президентом Путиным. Канцлер и президент обсудили темы Нагорного Карабаха, Украину и нормандский процесс и дело Навального», — сообщили в германском правительстве.

Ранее сегодня о разговоре Путина и Меркель сообщила пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, стороны подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и положение дел на Украине. В контексте последней темы была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей и решений, принятых год назад на саммите в Париже.

Помимо этого, стороны выразили намерение продолжить совместную работу в «нормандском формате», в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее по теме: Россия заявила о нарушении Германией конвенции о запрещении химоружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных