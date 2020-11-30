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Россия заявила о нарушении Германией конвенции о запрещении химоружия

Ведомости

Германия отказалась сотрудничать с Россией по делу о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального, тем самым нарушив предписания конвенции о запрещении химического оружия, говорится в заявлении российской делегации к открытию 25-й сессии конференции стран-участниц ОЗХО.

«Как иначе можно квалифицировать нежелание Германии выполнить свои обязательства по статьям VII и IX КЗХО, где четко прописано, что государства-участники должны оказывать друг другу правовое содействие и предпринимать меры для прояснения неясных вопросов путем консультаций и обмена информацией?» — приводят текст документа «РИА Новости».

Москва расценивает как отказ от сотрудничества «пустые отписки» Германии в ответ на пять запросов Генпрокуратуры России по делу Навального. При этом данные запросы были направлены в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и двум дополнительным протоколам к ней, отмечается в заявлении делегации.

Российская сторона также заявила, что власти Германии сразу после случившегося с Навальным решили «оказывать активное противодействие проводимой доследственной проверке» данного инцидента, чем препятствовали «установлению истины».

ТАСС со ссылкой на документ также сообщает, что в нем говорится о намерении Германии использовать ОЗХО для политического и санкционного давления на Россию. «Фейковая история, изначально раскрученная Германией, об отравлении Навального в России экзотическим «Новичком» не выдерживает никакой критики», — приводит отрывок заявления агентство.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, основателя ФБК доставили в местную больницу. Там блогер пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа по настоянию жены Навального Юлии его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» частным рейсом. «Новичок» в анализах оппозиционера нашли немецкие врачи.

Ранее по теме: Более 50 стран заявили об отравлении Навального «Новичком»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных