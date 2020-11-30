Россия заявила о нарушении Германией конвенции о запрещении химоружия
Германия отказалась сотрудничать с Россией по делу о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального, тем самым нарушив предписания конвенции о запрещении химического оружия, говорится в заявлении российской делегации к открытию 25-й сессии конференции стран-участниц ОЗХО.
«Как иначе можно квалифицировать нежелание Германии выполнить свои обязательства по статьям VII и IX КЗХО, где четко прописано, что государства-участники должны оказывать друг другу правовое содействие и предпринимать меры для прояснения неясных вопросов путем консультаций и обмена информацией?» — приводят текст документа «РИА Новости».
Москва расценивает как отказ от сотрудничества «пустые отписки» Германии в ответ на пять запросов Генпрокуратуры России по делу Навального. При этом данные запросы были направлены в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и двум дополнительным протоколам к ней, отмечается в заявлении делегации.
Российская сторона также заявила, что власти Германии сразу после случившегося с Навальным решили «оказывать активное противодействие проводимой доследственной проверке» данного инцидента, чем препятствовали «установлению истины».
ТАСС со ссылкой на документ также сообщает, что в нем говорится о намерении Германии использовать ОЗХО для политического и санкционного давления на Россию. «Фейковая история, изначально раскрученная Германией, об отравлении Навального в России экзотическим «Новичком» не выдерживает никакой критики», — приводит отрывок заявления агентство.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, основателя ФБК доставили в местную больницу. Там блогер пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа по настоянию жены Навального Юлии его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» частным рейсом. «Новичок» в анализах оппозиционера нашли немецкие врачи.