Россия заявила о нарушении Германией конвенции о запрещении химоружия

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, основателя ФБК доставили в местную больницу. Там блогер пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа по настоянию жены Навального Юлии его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» частным рейсом. «Новичок» в анализах оппозиционера нашли немецкие врачи.