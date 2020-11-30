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Более 50 стран заявили об отравлении Навального «Новичком»

Ведомости

56 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в совместном заявлении поддержали версию отравления основателя ФБК Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Документ опубликован на официальном сайте ОЗХО.

«Проведенный ОЗХО анализ биомедицинских образцов подтверждает наличие ингибитора холинэстеразы. Отметим, что ингибитор холинэстеразы был идентифицирован как нервно-паралитический агент из группы химикатов, известных как «Новичок». Мы полностью уверены в независимой экспертизе ОЗХО, показавшей, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок»», — сказано в документе.

К заявлению присоединились, в числе прочих, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Великобритария, Швеция, Швейцария, Япония и США. Документ поддержали также Турция и Украина.

Подписавшиеся под документом страны призвали Россию помочь в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным. В тексте заявления отмечается, что ранее Москва запросила Технический секретариат ОЗХО о помощи. «Мы с нетерпением ждем завершения работы над этим запросом, чтобы обеспечить положительный результат», — говорится в заявлении.

Ранее, комментируя произошедшее с Навальным, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно говорили, что ждут от Германии предоставления сведений о результатах обследования Навального. Они уточняли, что без них не могут согласиться с утверждениями иностранных специалистов, что его отравили «Новичком». Тем не менее, запрашиваемая информация так и не была получена Россией. В Германии это мотивировали тем, что подобные сведения могут быть предоставлены лишь с согласия самого Навального, которого тот не дал.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основателя ФБК доставили в местную больницу. Там он пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа блогера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» частным рейсом. «Новичок» в его анализах нашли немецкие врачи.

Ранее по теме: Лавров объявил о зеркальных санкциях против Франции и ФРГ по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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