Росздравнадзор заявил о запрете использования вакцины Pfizer частным клиникам
Ни одна частная клиника не может законно использовать незарегистрированную вакцину Pfizer от коронавируса, в том числе клиники в медицинском кластере «Сколково», сообщили «Интерфаксу» в Росздравнадзоре.
«Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», — сообщили агентству в ведомстве в ответ на запрос, могут ли частные клиники использовать иностранные вакцины, в том числе Pfizer.
Ранее сообщалось, что американская фармацевтическая компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от коронавируса в России. В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что у России нет планов по закупке вакцины Pfizer в 2021 г. на государственном уровне.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В настоящее время проходят его пострегистрационные испытания. Иностранные препараты для вакцинации российскими властями пока не зарегистрированы.
15 декабря 2020 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.