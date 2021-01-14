Росздравнадзор заявил о запрете использования вакцины Pfizer частным клиникам

Ранее сообщалось, что американская фармацевтическая компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от коронавируса в России. В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что у России нет планов по закупке вакцины Pfizer в 2021 г. на государственном уровне.