Путин поручил начать в России массовую вакцинацию населения от коронавируса

Путин поручил начать в России массовую вакцинацию населения от коронавирусаПрезидент назвал российскую вакцину «Спутник V» лучшей в мире
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил начать массовую вакцинацию населения страны от коронавируса. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как у нас происходит и по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал глава государства.
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что правительство готово с понедельника, 18 января, приступить к данной работе. Она добавила, что детали прививочной кампании будут обсуждаться с регионами на совещании оперативного штаба завтра, 14 января.
По словам вице-премьера, сейчас в России работает 1331 прививочный пункт и это количество будет расти. Кроме того, до конца января в гражданский оборот должны поступить 2,1 млн доз вакцины «Спутник V».
Также в ходе совещания Путин назвал «Спутник V» лучшей вакциной от коронавируса в мире. Президент подчеркнул, что препарат легок в транспортировке, так как не требует особых условий хранения, например, очень низких температур, как зарубежные лекарства. Кроме того, по словам главы государства, вакцина доказала свою безопасность.
«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых», — сказал президент.
В начале декабря Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию населения. Так, сначала прививку могли сделать граждане из групп риска — врачи, учителя и социальные работники. Затем постепенно кампанию стали расширять и на других людей. Точное число привившихся россиян не сообщалось. В начале января Минздрав утверждал, что от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа — раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.
По данным оперштаба на 13 января, в России за время пандемии коронавирус выявили у 3 471 053 граждан. Из них выздоровели 2 854 088, еще 63 370 умерли. Сейчас в стране COVID-19 болеют 553 595 человек.