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Журналист The New York Times сделал прививку российской вакциной «Спутник V»

Ведомости

Корреспондент издания The New York Times Эндрю Крамер в своей статье рассказал, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Журналист отметил, что принял такое решение, проанализировав результаты испытаний препарата, и из-за его доступности.

«Поскольку многие из моих опасений развеялись, другая причина, по которой я решил сделать прививку продуктом российской генной инженерии, была более простой: он был доступен. В российских клиниках не наблюдалось очередей или логистических сбоев, о которых сообщалось в пунктах вакцинации в США и других странах», – написал Крамер.

Причины, по которой многие люди не считают «Спутник V» безопасным, заключаются в политической пропаганде вокруг него, заявил журналист. Также он упомянул «гонку» между Россией и США.

Крамер сообщил, что перед вакцинацией он заполнил анкету, где рассказал о хронических заболеваниях и аллергиях. После прививки корреспондент полчаса сидел в коридоре на случай наступления анафилактического шока. Журналист отметил, что ему удалось избежать распространенных побочных эффектов от «Спутника V» – головной боли и температуры.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа – раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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