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В Красной Поляне эвакуировали 170 человек из-за остановки канатной дороги

Ведомости

На канатной дороге в Красной Поляне в Сочи произошла аварийная ситуация, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города. Из-за этого было эвакуировано 170 человек. Эвакуация людей проходит на снегоходах, в результате инцидента никто не пострадал. 

«На курорте в Красной Поляне проведена эвакуация гостей на кресельной канатной дороге, которая остановилась из-за технологического сбоя», — сказали агентству в администрации города. 

Источник агентства сообщил, что инцидент произошел на горнолыжном курорте «Газпром» в зоне катания на трассе «Лаура». 

«Кресельная канатная дорога "G" на Красной поляне остановилась в связи с тем, что не сработал аварийный тормоз, и "канатку" пришлось обесточить. На ней находятся около 60 человек», — сказал собеседник агентства. Источник отметил, что людей эвакуируют при помощи альпинистского снаряжения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных