В Красной Поляне эвакуировали 170 человек из-за остановки канатной дороги
На канатной дороге в Красной Поляне в Сочи произошла аварийная ситуация, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города. Из-за этого было эвакуировано 170 человек. Эвакуация людей проходит на снегоходах, в результате инцидента никто не пострадал.
«На курорте в Красной Поляне проведена эвакуация гостей на кресельной канатной дороге, которая остановилась из-за технологического сбоя», — сказали агентству в администрации города.
Источник агентства сообщил, что инцидент произошел на горнолыжном курорте «Газпром» в зоне катания на трассе «Лаура».
«Кресельная канатная дорога "G" на Красной поляне остановилась в связи с тем, что не сработал аварийный тормоз, и "канатку" пришлось обесточить. На ней находятся около 60 человек», — сказал собеседник агентства. Источник отметил, что людей эвакуируют при помощи альпинистского снаряжения.