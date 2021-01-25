В Красной Поляне эвакуировали 170 человек из-за остановки канатной дороги

«Кресельная канатная дорога "G" на Красной поляне остановилась в связи с тем, что не сработал аварийный тормоз, и "канатку" пришлось обесточить. На ней находятся около 60 человек», — сказал собеседник агентства. Источник отметил, что людей эвакуируют при помощи альпинистского снаряжения.