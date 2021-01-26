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В СИЗО Москвы арестованным разрешили краткосрочные свидания

Ведомости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) смягчила ряд требований, введенных в следственных изоляторах в связи с распространением коронавируса, в частности, разрешив арестованным краткосрочные свидания. Об этом сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, передает ТАСС.

 «Сегодня санитарный врач ФСИН подписал постановление, где есть про вакцинацию, и в целом режим ограничений будет ослаблен. Свидания разрешат! Краткосрочные, правда. Но помним, что они все, только если следователь дает добро», — сказала Меркачева.

До сегодняшнего дня из-за санитарных ограничений посещать арестованных разрешалось только адвокатам в комнатах для краткосрочных свиданий при наличии средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что ограничения в московских СИЗО с 18 января были продлены. В частности, они подразумевают запрет передач за исключением лекарств и предметов медицинского назначения, ограничения на вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия.

Ранее по теме: В СИЗО Москвы продлили ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных