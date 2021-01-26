В СИЗО Москвы арестованным разрешили краткосрочные свидания
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) смягчила ряд требований, введенных в следственных изоляторах в связи с распространением коронавируса, в частности, разрешив арестованным краткосрочные свидания. Об этом сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, передает ТАСС.
«Сегодня санитарный врач ФСИН подписал постановление, где есть про вакцинацию, и в целом режим ограничений будет ослаблен. Свидания разрешат! Краткосрочные, правда. Но помним, что они все, только если следователь дает добро», — сказала Меркачева.
До сегодняшнего дня из-за санитарных ограничений посещать арестованных разрешалось только адвокатам в комнатах для краткосрочных свиданий при наличии средств индивидуальной защиты.
Ранее сообщалось, что ограничения в московских СИЗО с 18 января были продлены. В частности, они подразумевают запрет передач за исключением лекарств и предметов медицинского назначения, ограничения на вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия.