В СИЗО Москвы арестованным разрешили краткосрочные свидания

«Сегодня санитарный врач ФСИН подписал постановление, где есть про вакцинацию, и в целом режим ограничений будет ослаблен. Свидания разрешат! Краткосрочные, правда. Но помним, что они все, только если следователь дает добро», — сказала Меркачева.