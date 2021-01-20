В СИЗО Москвы продлили ограничения из-за коронавируса

Во всех подведомственных учреждениях столичного УФСИН приостановлен прием передач за исключением лекарств и предметов медицинского назначения, ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия, приостановлены их свидания с родственниками и другими лицами. Вход на территорию учреждений ограничен. Следователи, дознаватели и адвокаты могут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в комнатах для краткосрочных свиданий при наличии средств индивидуальной защиты.