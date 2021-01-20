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В СИЗО Москвы продлили ограничения из-за коронавируса

Ведомости

В следственных изоляторах Москвы продлили ограничения из-за коронавируса, сообщила пресс-служба столичного управления ФСИН России.

«В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, с 18.01.2021 и до особого указания в подведомственных учреждениях УФСИН России по г. Москве продолжают действовать режимно-ограничительные мероприятия», — говорится в сообщении. Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется только в следственном изоляторе №7 , а прием арестованных, следующих транзитом через Москву, в следственном изоляторе №12. 

Во всех подведомственных учреждениях столичного УФСИН приостановлен прием передач за исключением лекарств и предметов медицинского назначения, ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия, приостановлены их свидания с родственниками и другими лицами. Вход на территорию учреждений ограничен. Следователи, дознаватели и адвокаты могут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в комнатах для краткосрочных свиданий при наличии средств индивидуальной защиты.

По данным оперштаба на 20 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 21 152 человек, скончались 597 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 633 952. Умерли за все время пандемии 67 220 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных