В СИЗО Москвы продлили ограничения из-за коронавируса
В следственных изоляторах Москвы продлили ограничения из-за коронавируса, сообщила пресс-служба столичного управления ФСИН России.
«В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, с 18.01.2021 и до особого указания в подведомственных учреждениях УФСИН России по г. Москве продолжают действовать режимно-ограничительные мероприятия», — говорится в сообщении. Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется только в следственном изоляторе №7 , а прием арестованных, следующих транзитом через Москву, в следственном изоляторе №12.
Во всех подведомственных учреждениях столичного УФСИН приостановлен прием передач за исключением лекарств и предметов медицинского назначения, ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия, приостановлены их свидания с родственниками и другими лицами. Вход на территорию учреждений ограничен. Следователи, дознаватели и адвокаты могут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в комнатах для краткосрочных свиданий при наличии средств индивидуальной защиты.
По данным оперштаба на 20 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 21 152 человек, скончались 597 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 633 952. Умерли за все время пандемии 67 220 человек.